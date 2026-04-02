Funsat abre 1,1 mil vagas de emprego em Campo Grande após feriado de Páscoa

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) disponibiliza 1.130 vagas de emprego em Campo Grande a partir de segunda-feira (6), após o feriado de Páscoa. As oportunidades contemplam 113 funções e atendem candidatos com diferentes níveis de escolaridade.

Entre as vagas com maior oferta estão auxiliar de limpeza (107), operador de caixa (92) e auxiliar de padeiro (71). Também há oportunidades para atendente de lojas e mercados (72), repositor de mercadorias (68) e ajudante de carga e descarga (57). Na área de alimentação, aparecem funções como auxiliar de cozinha (37) e atendente de lanchonete (15).

Do total, 747 vagas não exigem experiência profissional. Nessa categoria, se destacam operador de caixa (86), auxiliar de limpeza (77), auxiliar de padeiro (71) e repositor de mercadorias (68), além de 72 postos para atendente de lojas e mercados.

A fundação também oferece 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência, em funções como auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador, motorista de caminhão, porteiro e repositor. Outras 11 oportunidades são temporárias, com destaque para garçom e cozinheiro geral.

Serviço: O atendimento ocorre das 7h às 16h, na sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, 992, na Vila Glória. Os interessados devem manter o cadastro atualizado na Carteira de Trabalho Digital.