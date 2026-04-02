Bancos fecham nesta sexta-feira e contas vencidas poderão ser pagas no próximo dia útil

Atendimento presencial será suspenso no feriado da Paixão de Cristo; Pix funciona normalmente e tributos que vencem no dia devem ser antecipados

As agências bancárias de todo o país não terão atendimento presencial nesta sexta-feira (3), feriado nacional da Paixão de Cristo. A informação é da Febraban (Federação Brasileira de Bancos).

Segundo a entidade, durante o feriado não haverá compensação bancária, inclusive para transferências via TED. O sistema Pix, que opera 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados, seguirá funcionando normalmente.

Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, com vencimento marcado para o dia 3 poderão ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de encargos. Já tributos e impostos que vencem na data devem ser quitados antecipadamente para evitar juros e multa.

Nesta quinta-feira (2), o atendimento nas agências ocorre normalmente. Durante o feriado, os clientes podem utilizar os canais digitais dos bancos, como sites e aplicativos, além de caixas eletrônicos, atendimento telefônico e correspondentes bancários para pagamentos, transferências e outros serviços.

A Febraban também informou que o próximo dia 21 de abril, feriado de Tiradentes, terá o mesmo esquema, com fechamento das agências para atendimento ao público. No dia 20, segunda-feira, o expediente será normal nas localidades onde não houver feriado estadual, municipal ou ponto facultativo.

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