Véspera de feriado tem show do Filho dos Livres no Barô Bar

Duo traz ao público o projeto ‘Vozes e Cordas’

O duo Filho dos Livres chega ao Barô Bar nesta quinta-feira (2), véspera de feriado, para um show que promete emoção, conexão e muita musicalidade.

Formado por Guga Borba e Guilherme Cruz, o duo traz ao público o projeto Vozes e Cordas, em um formato intimista que valoriza a essência das composições e a força das interpretações. “O Filho dos Livres surgiu a partir desse formato: um violão de 12 e um violão de seis cordas e depois veio esse Rock que a gente apresenta a vocês”, ressalta Guilherme.

No palco, o duo ganha ainda mais potência com a participação do baixista Marcelo Ribeiro, que adiciona novas camadas sonoras ao espetáculo, ampliando a experiência musical da apresentação.

No show, as clássicas como “Meu Carnaval”, “Alguém Como Você É”, além de homenagens aos grandes compositores do Folk brasileiro, como Zé Geraldo, Geraldo Roca, Geraldo Espíndola, entre outros gigantes da nossa música.

Com 21 anos de trajetória, o Filho dos Livres construiu uma sólida carreira marcada pela autenticidade e pela conexão com o público.

Este momento no Barô Bar reforça esse percurso, ao mesmo tempo em que antecipa novidades: o duo já prepara o lançamento de uma música inédita, previsto para o primeiro semestre de 2026.

A apresentação é uma oportunidade para o público conferir de perto a maturidade artística do duo, em um formato que une sensibilidade, técnica e identidade musical.

O show de abertura fica por conta do sul-mato-grossense Ítalo Cássio, que também traz no repertório a regionalidade da nossa música para o palco. Acompanhe tudo sobre o show pelo perfil do duo no Instagram: @filhodoslivres.

Serviço: O show ‘Vozes e Cordas’ do Filho dos Livres será realizado nesta quinta-feira (2), a partir das 20h, no Barô Bar (Rua da Paz, 201). Os ingressos podem ser adquiridos no site UTicket.com.br