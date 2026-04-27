‘Emprega CG’ leva mais de 200 vagas no Jardim Moema esta semana; confira

A Fundação Social do Trabalho de Campo Grande realiza na próxima quarta-feira (29), mais uma edição do ‘Emprega CG’, desta vez na região do Bandeira, com a oferta de mais de 200 vagas de trabalho. A ação acontecerá das 8h às 12h, no Cras Lili Fernandes, localizado no Jardim Moema, e contará com a participação de 10 empresas parceiras, que estarão no local realizando recrutamento e seleção de candidatos.

Entre as oportunidades disponíveis estão vagas para operador de caixa, atendente de balcão de farmácia, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, atendente de frios, motorista, motorista entregador, auxiliar administrativo, atendente de telemarketing, operador de produção e vendedor.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população ao mercado de trabalho, aproximando empregadores e trabalhadores em um único espaço, de forma rápida e prática.

Os interessados devem comparecer ao local com documentos pessoais e carteira de trabalho para participar dos processos seletivos.

Serviço

Evento: Emprega CG – Região Bandeira;

Data: 29/04/2026 (quarta-feira);

Horário: 08h às 12h;

Local: CRAS Lili Fernandes.

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