Operação Leviatã mobiliza helicóptero e cumpre mandados contra o crime organizado em Coxim

Uma ofensiva contra o crime organizado mobilizou forças policiais na manhã desta segunda-feira (27) em Coxim, a cerca de 253 quilômetros de Campo Grande. Batizada de “Leviatã”, a operação cumpre aproximadamente 15 mandados de prisão e de busca e apreensão contra suspeitos ligados ao tráfico de drogas e outros crimes.

A ação se destaca pelo uso de helicóptero, empregado tanto no deslocamento rápido de equipes táticas quanto no monitoramento aéreo de possíveis rotas de fuga, especialmente em áreas de difícil acesso da região pantaneira.

As diligências ocorrem em residências, estabelecimentos comerciais e locais apontados como possíveis depósitos de materiais ilícitos. O objetivo é desarticular grupos criminosos que, segundo as autoridades, vêm impactando diretamente a segurança da população local.

Participam da operação equipes da Polícia Civil da regional de Coxim, com apoio de unidades de São Gabriel do Oeste, Camapuã, Pedro Gomes e Rio Verde de Mato Grosso, além do Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros.

Durante o cumprimento de um dos mandados, houve resistência armada. Um suspeito foi ferido, mas até o momento não há informações oficiais sobre o estado de saúde dele.

O nome da operação, “Leviatã”, faz referência à ideia de uma atuação firme e contínua do Estado no combate ao crime, com o objetivo de restabelecer a ordem e conter o avanço de organizações criminosas.

As diligências seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas pelas autoridades ao longo do dia.

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