Auxílios estudantis da UEMS somam mais de 700 vagas e inscrições entram na reta final

Processo busca atender universitários em situação de vulnerabilidade; cadastro deve ser feito até 24 de abril

Estudantes de graduação da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) têm até o dia 24 de abril para se inscrever no processo de avaliação socioeconômica que garante acesso a auxílios estudantis. Ao todo, são ofertados mais de 700 benefícios entre as modalidades permanência e alimentação.

A seleção faz parte do Programa Institucional de Assistência Estudantil, que prevê concessão dos auxílios entre maio de 2026 e maio de 2027. O objetivo é reduzir dificuldades financeiras que possam comprometer a continuidade dos estudos, especialmente entre alunos em situação de vulnerabilidade.

Para participar, é necessário estar regularmente matriculado em um curso de graduação e comprovar renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo, além de renda total familiar que não ultrapasse cinco salários mínimos.

Os candidatos serão avaliados com base em critérios como condições de moradia, despesas com transporte e saúde, além da renda. Esses fatores compõem o Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), utilizado para classificar os inscritos.

Do total de vagas, 492 são destinadas ao auxílio permanência em cursos presenciais e 10 para a modalidade de ensino a distância (EaD). Já o auxílio alimentação contempla 238 estudantes presenciais e outros 10 do EaD.

O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 6 de maio. Após essa etapa, os candidatos terão até o dia 12 para corrigir ou complementar a documentação. A lista final de contemplados está prevista para ser publicada a partir de 22 de maio.

As inscrições são realizadas exclusivamente de forma online, por meio do sistema de assistência estudantil da universidade.

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