Deputado de MS critica pesquisa que aponta queda na popularidade de Flávio Boldonaro

Parlamentar afirma que exposição prévia a conteúdo tendencioso pode influenciar respostas dos entrevistados

O deputado estadual Coronel David (PL) criticou a metodologia da pesquisa divulgada após a repercussão dos áudios entre o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro e o dono do Banco Master.

Para Coronel David, é preciso analisar o levantamento com cautela, por considerar que não houve uma “medição neutra da opinião pública”.

Ainda segundo o parlamentar, o instituto pode ter induzido respostas ao apresentar aos entrevistados o áudio em que Flávio pede dinheiro para o patrocínio do filme Dark Horse, que conta a história do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“E isso foi mostrado antes das respostas. Isso interfere diretamente no estado emocional e na percepção de quem está sendo entrevistado”, disse David.

“Imagine fazer uma pesquisa eleitoral mostrando previamente um conteúdo negativo sobre apenas um dos candidatos. É evidente que isso influencia o resultado”, completou.

O deputado destacou que pesquisas devem medir a percepção espontânea do eleitor, sem induzir respostas após a exposição ao que classificou como um “fato explorado politicamente”.

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