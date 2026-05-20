Homem que matou “Paraguay” respoderá o processo em liberdade

Suspeito confessou o crime e teve parecer favorável à liberdade provisória, com uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares

Sidney Eril da Silva, de 41 anos, que confessou ter matado Emanoel Gomes, conhecido como “Paraguay”, pode passar por audiência de custódia e responder pelo crime em liberdade, em Corumbá.

Segundo o site Diário Corumbaense, embora Sidney tenha sido preso em flagrante, a juíza Melyna Machado Mescouto Fialho, da 1ª Vara Criminal, considerou manifestação favorável do Ministério Público Estadual à concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

A magistrada entendeu que existem indícios de autoria e materialidade do crime, com base no depoimento e na confissão do suspeito.

A juíza pontuou que, embora o crime tenha ocorrido no dia 17 de maio, a prisão só foi efetivada na tarde do dia 18 devido às dificuldades de acesso à fazenda, sendo necessária a utilização de aeronave para que a equipe policial chegasse ao local.

“Por isso, a lavratura do auto de prisão em flagrante e a expedição da nota de culpa ocorreram no dia 19, dentro, em princípio, do prazo de 24 horas previsto no art. 306 do CPP, contado da efetiva realização da prisão”, diz trecho da decisão.

Em entrevista concedida ao Diário Corumbaense, o delegado da Polícia Civil, Fillipe Araújo Izidio Pereira, que entrou com pedido de prisão preventiva, lamentou a decisão.

A arma apreendida foi encaminhada para perícia, que irá analisar outros elementos técnicos relevantes para a investigação.

Entenda

No último domingo (17), um trabalhador rural identificado como Emanoel Gomes, de 41 anos, conhecido como “Paraguay”, foi morto a tiros por outro funcionário de uma fazenda localizada na região do Paiaguás, em Corumbá.

Segundo informações do Diário Corumbaense, o boletim de ocorrência aponta que o proprietário da fazenda procurou a polícia após ser informado sobre o crime por outro funcionário, também de 41 anos, suspeito de ter efetuado os disparos contra Emanoel.

No relato ao proprietário da fazenda, o suspeito afirmou que os dois consumiam bebida alcoólica durante o almoço, quando houve um desentendimento. Segundo ele, Emanoel teria avançado contra ele com uma faca e, para se defender, efetuou os disparos de arma de fogo.

O suspeito não informou quantos tiros foram efetuados, e o proprietário da fazenda declarou não saber que o funcionário possuía uma arma de fogo no local.

No momento do crime, apenas a vítima e o suspeito estavam na propriedade rural. O paradeiro do homem ainda era desconhecido até o registro da ocorrência e, até então, não haviam sido divulgadas informações sobre a prisão.

A fazenda fica em uma área de difícil acesso, com deslocamento possível apenas por via fluvial ou aérea.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como homicídio simples e segue sob investigação da Polícia Civil.

** Colaborou Kadu Bastos

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