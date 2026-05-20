Corpo de mulher é encontrado com ferimentos às margens de rio em Ponta Porã

Vítima ainda não foi identificada e caso será investigado

Na manhã desta terça-feira (20), foi encontrado o corpo de uma mulher ainda não identificada às margens do Rio São João Mirim, em Ponta Porã.

Segundo o Ponta Porã News, uma denúncia anônima levou as autoridades policiais até o local e informou sobre a presença de um corpo em uma área de mata próxima ao rio.

No local, estavam a Polícia Militar, Polícia Civil e perícia técnica. Os policiais encontraram a vítima com sinais de violência, cortes no rosto e possíveis marcas de queimaduras.

Ainda segundo o jornal, O delegado Lucas Calixto esteve no local e acompanhou os trabalhos iniciais da investigação. A perícia técnica também realizou os primeiros levantamentos na cena do crime. Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exames necroscópicos que deverão auxiliar na identificação e esclarecer as circunstâncias do caso.

Até o momento, não há informações confirmadas sobre a causa da morte e identidade da vítima.

O caso segue em investigação no município de Ponta Porã pela Polícia Civil.

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