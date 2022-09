Termina prazo para solicitar o título eleitoral impresso

Os eleitores e eleitoras têm até esta quinta-feira (22) para solicitar a segunda via impressa do título eleitoral. Para obter o documento, é preciso estar regularizado com a Justiça Eleitoral, além de comparecer ao cartório eleitoral com um documento oficial de identificação e comprovante de residência dos três últimos meses. No caso de pessoas do sexo masculino, também é necessário comprovar a quitação com o Serviço Militar Obrigatório. O documento é impresso na hora.

Se perder o prazo, a pessoa pode acessar a versão digital do título pelo aplicativo e-título. O app pode ser baixado para smartphone ou tablet, nas plataformas iOS ou Android. Caso o eleitor não tenha cadastro biométrico, é necessário apresentar documento oficial com foto sempre que for utilizar o título digital.

O e-título dá acesso às informações na Justiça Eleitoral, como situação eleitoral, local de votação, consulta de débitos, emissão de guias para pagamentos e cadastro como mesário voluntário. Diferente da versão impressa, a versão eletrônica tem a foto do eleitor, além de trazer dados sobre o cadastramento biométrico e um QR Code para validação na zona eleitoral.

As eleições acontecem no dia 2 de outubro e, onde houver segundo turno, no dia 30 de outubro. O voto é obrigatório para brasileiras e brasileiros entre 18 e 69 anos e facultativo para pessoas analfabetas, jovens com 16 e 17 anos e para quem tem 70 anos ou mais.