Após três dias de combate às chamas, Bombeiros controlam focos de incêndio no Pantanal

Após dois dias de intenso combate às chamas em um Incêndio florestal na região do Porto da Manga, no Pantanal, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar os incêndios, na tarde de ontem (21). Uma nova ação georreferenciamento por satélites não encontrou focos de calor na região.

Por volta do meio dia, as equipes que estavam no local realizaram uma nova varredura em busca de possíveis focos de calor. Utilizando embarcaçoes e veículos remotamente pilotados (DRONES) percorreram toda extensão da área atingida e não constataram nenhum foco de incêndio.

Mesmo assim, por prevenção, o Comando da Operação manteve as equipes no local por causa das altas temperaturas (entorno de 40⁰C) e o risco, mesmo que mínimo, de uma reignição das chamas. Porém, por volta das 15h, choveu na região afastando assim qualquer possibilidade do surgimento de novos focos de incêndio.

Como informado anteriormente pelo Comando da Operação Pantanal, o local onde existiam os focos de incêndio era de difícil acesso. Dessa forma, obrigou os militares a realizarem grandes deslocamentos, tanto por terra quanto por água.

O Corpo de Bombeiros busca o combate direto das chamas. Entretanto, existem muitas dificuldades. As viaturas, mesmo sendo 4×4, acabam atolando e/ou tendo avarias como pneus furados, aumentando o nível de complexidade dos deslocamentos aos focos georreferenciados pelos satélites.

Operação Pantanal

As ações fazem parte da Operação Pantanal, que tem o objetivo de monitorar e realizar atividades preventivas em todo o Pantanal sul-mato-grossense, com guarnições avançadas na Serra do Amolar e nos municípios de Coxim, Porto Murtinho e Aquidauana.

Atualmente, o Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso do Sul tem mais de 100 profissionais mobilizados para atender toda a extensão do território pantaneiro, em atividades de monitoramento, prevenção e combate a incêndios florestais.

