Setor produtivo sabatina candidatos ao governo de MS

Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB), os dois candidatos ao governo do Estado que estão disputando o segundo turno das eleições serão sabatinados pelo representantes do setor produtivo de Mato Grosso do Sul, representado pela Fiems, Famasul, Fecomércio e Faems.

O evento será realizado na próxima segunda-feira (24/10), a partir das 8 horas, no Edifício Casa da Indústria, em Campo Grande. O primeiro a se apresentar aos empresários e produtores rurais será Eduardo Riedel, com a sabatina marcada para as 8 horas. Já Capitão Contar falará com o setor produtivo a partir das 9 horas.

A exemplo do que aconteceu no primeiro turno com a realização do “Encontros com a Indústria”, organizado pela Fiems que reuniu os seis candidatos a governador que apareciam com maior intenção de votos nas pesquisas, a sabatina com o setor produtivo também irá ouvir as propostas dos dois postulantes ao governo do Estado e terá perguntas.

Pelas regras do evento, cada candidato, individualmente, terá sete minutos para apresentar seu plano de governo, com destaque para as propostas fiscais e tributárias com foco no desenvolvimento econômico de Mato Groso do Sul e na geração de empregos.

Em seguida, haverá seis perguntas do setor produtivo, sendo duas referentes à indústria, duas referentes ao agronegócio e duas referentes ao comércio. Para cada resposta, os candidatos terão dois minutos. Para as considerações finais, os dois concorrentes terão cinco minutos.