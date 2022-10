CNC eleva para 5,8% projeção de crescimento do turismo

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) revisou de 5,1% para 5,8% a projeção de crescimento do turismo em 2022. Para o setor de serviços, a variação do volume de receitas em relação a 2021 foi revista de 2,9% para 3,4%. As alterações das expectativas decorrem do crescimento mensal de 0,7% no faturamento dos serviços, em agosto, apontado hoje pela Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), que é apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação a agosto do ano passado, a alta de 8% foi a 18ª consecutiva.

O crescimento mensal foi alavancado pelos serviços gerais prestados às famílias, cujo volume de receitas subiu 1%. Especificamente em agosto de 2022, os preços dos serviços apresentaram a menor alta mensal, de 0,28%, desde novembro do ano passado (quando foi registrado 0,27%).

Serviços são os que mais cresceram – O setor de serviços apresentou, em agosto, avanço de 10% no nível de atividade, em comparação com fevereiro de 2020 – último mês antes da pandemia de covid-19. “Apesar de ter sido uma das áreas mais castigadas pelas consequências econômicas da crise sanitária, o setor teve o maior avanço se comparado com o varejo, que cresceu 1% de lá para cá, com o turismo, que conseguiu atingir o mesmo patamar daquele momento, e com a indústria, que está 1% abaixo do nível pré-pandemia”, analisa Tadros.

A expectativa da CNC é que os postos de trabalho no turismo brasileiro voltem ao patamar de antes da pandemia a partir do início do período de contratações para a próxima alta temporada. Em 2020, a queda abrupta da atividade levou o setor a eliminar 469,8 mil vagas formais – um encolhimento equivalente a 12% da força de trabalho nessas atividades. As contratações foram, gradativamente, sendo retomadas e, em agosto deste ano, 86% das vagas eliminadas já foram novamente ocupadas. Os destaques são o segmento de bares e restaurantes, com 295,2 mil novos trabalhadores, e o de serviços de hospedagem, com 71,8 mil contratados.