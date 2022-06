Primeiros colocados empatados e tucano avança em pesquisa da Ibrape

As pesquisas pré-eleição 2022 vêm mostrando o cenário que antecede as convenções partidárias, período que é quando os pré-candidatos passarão a ser candidatos oficiais perante a Justiça eleitoral e os tucanos estão avançando nas posições e os dois primeiros colocados estão tecnicamente empatados em uma última pesquisa divulgada no Estado.

Segundo a pesquisa Novo Ibrape, o cenário traz o avanço do pré-candidato do PSDB na disputa ao governo de Mato Grosso do Sul e a briga pelo primeiro e lugar na corrida.

Riedel agora ocupa o 3º lugar na preferência do eleitor e permanece com o menor índice de rejeição. O ex-governador André Puccinelli (MDB) e o ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) permanecem tecnicamente empatados em 1ª colocação.

Na pergunta estimulada, quando uma lista de pré-candidatos é apresentada ao eleitor, o levantamento coloca André com 22,1% e Marquinhos com 21,5%, diferença de menos de um ponto percentual.

Riedel tem 13,7% das intenções de votos. Em 4ª posição surge Rose Modesto, com 12%, seguida por Renan Contar (PRTB) com 6,6% e Gisele Marques (PT) com 2,1%. Luhhara Arguelho (PSOL) foi a única que não recebeu nenhuma menção.

O Novo Ibrape entrevistou 3 mil pessoas entre os dias 14 e 19 de junho, em 28 municípios de Mato Grosso do Sul. A margem de erro é de 1,8%. A pesquisa está registrada no TSE sob número 06447/2022 – MS e 08519/2022 – BR.