Eleitor preso por colar teclas de urna eletrônica passa por audiência de custódia

Eleitor de 22 anos preso por colar as teclas de uma urna eletrônica com super cola, passará por audiência de custódia na manhã desta terça-feira (4). O crime eleitoral ocorreu no 1º turno das eleições em uma seção eleitoral da Faculdade Estácio de Sá, no Jardim TV Morena, em Campo Grande.

O ato é considerado crime eleitoral gravíssimo e o jovem pode pegar de cinco a dez anos de reclusão, sem direito a fiança. Ele está preso desde o último domingo (2), após confessar à polícia que praticou o ato em protesto à polarização das eleições em 2022.

Conforme o juiz eleitoral Luiz Felipe Medeiros, o crime foi percebido assim que o eleitor saiu da sala de votação. “O eleitor seguinte constatou que os teclados estavam colados, por isso não foi possível ele votar e informou ao mesário”, explicou.

De acordo com o TRE (Tribunal Regional Eleitoral), após o ocorrido os eleitores formaram duas filas grandes e esperaram mais de 30 minutos pela troca do equipamento. Em seguida, a urna foi substituída e a Polícia Federal foi acionada.

Operação Eleições

A Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) divulgou ontem (3) o balanço da “Operação Eleições 2022” durante o 1º turno em Mato Grosso do Sul. Oito mil agentes da segurança pública estadual estiveram empenhados para garantir a segurança do pleito.

Foram usadas mais de 3 mil viaturas, além de embarcações e aeronaves em todo o Estado. Ainda conforme o Cicc (Centro Integrado de Comando e Controle), as ações da segurança pública foram intensificadas especialmente nos locais e espaços que possuem relação direta com o pleito eleitoral, como cartórios eleitorais, locais de votação, locais de apuração, vias públicas e estações de transporte.

Confira o vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul (@oestadoonlinems)

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações da repórter Suelen Morales.

Leia também: