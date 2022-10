Indígenas despontam na política nacional

A eleição deste ano trouxe a participação efetiva de indígenas na corrida eleitoral. No Congresso foram eleitos cinco indígenas nas eleições para a Câmara dos deputados.

Célia Xakriabá (PSOL MG), Juliana Cardoso (PT SP), Paulo Guedes (PT MG), Silvia Waiãpi (PL), e Apsônia Guajajara.

A atual deputada Joenia Wapichana (Rede-RR), a primeira mulher indígena eleita para a Câmara, não conseguiu a reeleição.

No Estado o Magno de Souza (PCO) foi o primeiro candidato indígena a se candidatar ao governo do Estado. Mas teve sua candidatura sob-judici.

