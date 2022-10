Homem é preso por agredir mulher, após denúncia da criança do casal

Homem de 33 anos foi preso em flagrante por volta das 20h deste sábado (15), por agredir sua companheira de 34 anos. As informações registradas no Boletim de Ocorrência apontam que a equipe da Polícia Militar foi até o local após receber denúncia via 190 do filho pequeno do casal, que informou aos policiais que os pais estavam em uma briga e a mãe lesionada.

De acordo com os policiais, a mulher foi encontrada com sangramento nos lábios, hematomas no rosto e dores no pulso devido a uma queda que ela teria sofrido.

O homem fugiu ao ver os agentes, mas foi preso posteriormente, no momento em que retornou ao imóvel, conforme noticia o jornal Diário Corumbaense. Como estava alterado, segundo o relato policial, ele precisou ser contido com o uso de algemas.

Após receber atendimento médico, a mulher foi levada até a Polícia Civil e informou ter medida protetiva contra o agressor.

Serviço:

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Com informações do jornal Diário Corumbaense

