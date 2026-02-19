Tribunal Regional Eleitoral de MS leva atendimento itinerante ao bairro Tiradentes neste sábado

Ação ocorre das 8h às 15h na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, em Campo Grande

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul realiza neste sábado (21) mais uma edição do atendimento itinerante em Campo Grande. A ação será das 8h às 15h, na Escola Municipal Professora Oliva Enciso, localizada na Rua Álvaro Silveira, 210, no Bairro Tiradentes.

Coordenada pela 8ª Zona Eleitoral, a iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços relacionados ao título de eleitor. Durante o atendimento, será possível emitir o primeiro título, solicitar transferência de domicílio eleitoral, regularizar a situação eleitoral e atualizar dados cadastrais.

A ação faz parte do cronograma de atendimentos itinerantes promovidos pelo TRE-MS em diferentes regiões da Capital e do interior, com a proposta de descentralizar os serviços e facilitar o acesso da comunidade à Justiça Eleitoral.

Além do atendimento presencial, os eleitores também podem consultar a própria situação eleitoral pela internet, por meio do site do Tribunal Superior Eleitoral, na aba “Autoatendimento Eleitoral”. No portal, é possível verificar pendências, emitir certidões, atualizar informações e acompanhar dados do título.

