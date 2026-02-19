Segundo caso de raiva é confirmado no perímetro urbano de Campo Grando

Caso acende alerta; Orientação é evitar contato e manter vacinação de cães e gatos atualizada

Campo Grande registrou nesta segunda-feira (19), o segundo caso de morcego infectado pelo vírus da raiva em 2026. O animal foi recolhido na região central da cidade e teve o diagnóstico confirmado por exame laboratorial.

Conforme divulgado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), o registro reforça a necessidade de cuidados básicos para evitar exposição ao vírus. A principal recomendação é não tocar em morcegos, estejam eles vivos ou mortos. Animais encontrados caídos no chão, pendurados em locais incomuns ou voando durante o dia podem apresentar comportamento alterado e, nessas situações, existe risco de transmissão.

A orientação é isolar a área onde o animal estiver, impedindo o acesso de pessoas e de outros animais domésticos. Caso seja possível, o morcego pode ser coberto com um balde ou caixa, sem contato direto, até a chegada da equipe responsável pelo recolhimento.

A vacinação antirrábica de cães e gatos é considerada a medida mais eficaz de proteção. Quando imunizados, os animais domésticos reduzem significativamente o risco de transmissão da doença aos humanos.

Autoridades de saúde destacam que morcegos em vida livre, ativos durante a noite e sem alterações de comportamento, não representam ameaça e exercem função importante no equilíbrio ambiental. O risco está restrito ao contato direto com animais doentes ou com sinais atípicos.

Onde acionar o serviço de recolhimento dos morcegos:

O atendimento é feito pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Campo Grande:

Atendimento geral: (67) 3313-5000

WhatsApp (mensagens): (67) 99142-5701

Segunda a sexta-feira, das 7h às 17h

Setor de recolhimento:

(67) 2020-1801 ou 2020-1789 (7h às 17h)

Plantão noturno e fins de semana: (67) 2020-1794

Em caso de contato direto com morcego ou outro animal suspeito, a recomendação é procurar atendimento médico imediato.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.