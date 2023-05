Águas Guariroba debate universalização do saneamento em Campo Grande

A Águas Guariroba participou, na última sexta-feira (28), do 6º Seminário “Cidades Brasileiras: desejos e possibilidades”, realizado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

O evento, realizado no auditório da FAMASUL, teve como objetivo promover a troca de experiências, disseminação de ideias, proposição de inovações e a ampliação de conhecimento sobre o tema. O evento contou com a presença de técnicos das prefeituras, pesquisadores, estudantes e lideranças comunitárias.

O evento trouxe debates paras temáticas como: Rota de integração latino-americana; Rota Bioceânica; Intersetorialidade e interação na gestão pública; Cidades pós-pandemia; Mudanças climáticas; Desafio da infraestrutura da cidade e a Mobilidade Urbana.

O diretor-executivo da Águas Guariroba, Gabriel Buim, participou da programação onde apresentou as ações da concessionária para o ano de 2013 e o planejamento de ações do saneamento para 2024 em Campo Grande. Entre o cronograma apresentado estevo a programação do Escolas Saneadas e Campo Grande Saneada, cronograma de obras de implantação de rede de esgoto em Campo Grande, que implantará até o final do ano 150 quilômetros de rede.

“Foi muito importante a participação da Águas Guariroba no 6º Seminário, onde nos reunimos com representantes de Campo Grande e de todo Brasil. Mostramos o case de sucesso que é a concessão de água e esgoto de Campo Grande, além da oportunidade de mostrar a sociedade civil organizada da capital os próximos passos da universalização do esgotamento sanitário de Campo Grande”, destacou Gabriel. Acesse também: Campo Grande soma R$ 138 milhões em comércio com países da Rota

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria

https://oestadoonline.com.br/natureza/estudo-aponta-318-propriedades-prioritarias-para-prevencao-a-incendios-no-pantanal/