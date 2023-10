Tiroteio em escola de São Paulo deixa três feridos e uma pessoa morta

A Escola Estadual Sapopemba, na Zona Leste de São Paulo, foi alvo de ataque a tiros na manhã desta segunda-feira (23) e deixou três ferido e uma aluna morta. Segundo informações preliminares, o responsável pelo ataque é um aluno da instituição, cursava o 1º ano do Ensino Médio e entrou na escola portando uma arma de fogo, tendo feito diversos disparos contra estudantes. A polícia Militar foi acionada por volta das 7h30 para atender uma ocorrência de disparo de arma na Rua Senador Nilo Coelho.

Dois dos feridos foram prontamente encaminhados para o Hospital Sapopemba, enquanto um terceiro ferido recebia atendimento de uma ambulância do SAMU nas instalações da unidade escolar. A aluna morta foi atingida por um disparo na cabeça. Uma quarta pessoa se feriu durante a fuga após o ataque. O atirador foi detido pelas autoridades e conforme informações ele era vítima de bullying por parte de colegas da escola. A arma que ele portava pertencia ao pai e também foi apreendida.

A notícia do tiroteio provocou desespero entre pais e mães, que se reuniram em frente à escola, angustiados com a situação. Detalhes sobre o motivo do ataque ou as circunstâncias que levaram o estudante a cometer o ato não foram divulgados nas informações iniciais.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lamentou o ataque a tiros que deixou ao menos um morto e três feridos nesta segunda-feira (23) em uma escola na zona leste da capital.

“Estamos consternados com mais um terrível ataque nas nossas escolas”, escreveu o governador nas redes sociais.

“Nesse momento, a prioridade é apoiar os estudantes, professores e familiares. Toda minha solidariedade às famílias e a todos os afetados neste triste episódio”, disse Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo.