Valorização: 3,5 mil professores do município são beneficiados com concessão de promoção congelada há 5 anos

3,5 mil professores da Rede Municipal de Educação (Reme) estão sendo contemplados com a promoção horizontal que estava congelada desde 2019. A concessão do benefício é fruto de diálogos constantes da gestão da prefeita Adriane Lopes (PP), com o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP).

“Nesta etapa, os professores são promovidos conforme a classe em que estão inseridos. Já em novembro, iremos conceder a promoção vertical e, em dezembro, o adicional por tempo de serviço, o quinquênio”, explicou a prefeita, ressaltando seu compromisso contínuo com a valorização do magistério.

As promoções foram pactuadas em maio, onde os professores aplaudiram de pé a prefeita Adriane durante o anúncio oficial na ACP. Valorizar os servidores e investir na educação são pilares essenciais para o desenvolvimento de Campo Grande. Os resultados já são visíveis, e as perspectivas para o futuro são ainda mais promissoras.

Desde que assumiu a gestão, Adriane Lopes tem priorizado a Educação, organizando as finanças do município e solucionando problemas históricos de infraestrutura. Sob sua liderança, as 205 escolas da Reme passam por reformas significativas através do projeto “Juntos pela Escola”, além da construção de 150 novas salas de aula e que resultaram na geração de milhares de novas vagas.

O compromisso da prefeita com a ampliação de vagas na educação continua firme para os próximos anos, com a conclusão das obras das EMEIs em vários bairros da cidade, como Jardim Talismã, Jardim Radialista e Moreninha II, entre outros. Além disso, Adriane Lopes segue investindo na capacitação do corpo pedagógico, garantindo que as crianças de Campo Grande recebam a melhor educação possível, alinhada às diretrizes nacionais e focada na inclusão digital e no desenvolvimento pleno das capacidades dos alunos.

Entre os objetivos do programa de governo estão investimentos sólidos na educação, com o objetivo de elevar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) do município e melhorar continuamente a qualidade do ensino. Com um foco claro na capacitação dos profissionais e na melhoria da infraestrutura, a prefeita Adriane mostra que sua gestão é um exemplo de como a educação pode transformar uma cidade.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram