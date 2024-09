Operação das forças de segurança na fronteira lança disque denúncia

Operação Ágata Fronteira Oeste, realizada pelas forças de segurança de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, desde o dia 01 de setembro, agora conta com telefone disque denúncia para ajudar os agentes nos trabalhos.

O canal funcionará até 20 de setembro, 24 horas por dia. Podem ser denunciados crimes como tráfico de drogas, contrabando de armas, descaminho e outros delitos cometidos na fronteira dos dois estados.

As ligações poderão ser feitas por telefone celular ou fixo. O número para as denúncias é o 0800 358 00007. O anonimato é garantido.

Até o momento três pessoas já foram presas pelas equipes da operação. Eles estavam com drogas em ônibus de viagem na cidade de Corumbá, a 428 quilômetros de Campo Grande. O veículo saiu de Porto Suárez, na Bolívia, e tinha como destino a cidade do Rio de Janeiro.

A abordagem aconteceu no dia 3 de setembro, às 14h, no posto de fiscalização Lampião Aceso, localizado na BR-262. Duas mulheres bolivianas estavam com quatro tabletes de cocaína presos no corpo e foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Federal da cidade.

O terceiro preso, também estava em um ônibus que seguia com destino a Campo Grande. Ele foi abordado às 23h45 do mesmo dia e transportava três tabletes de maconha no corpo. O homem foi levado para a Delegacia de Polícia Civil Corumbá.

Na edição deste ano, são 1,7 mil militares, doze aeronaves, 16 embarcações e 217 viaturas, além do satélite do Projeto Lessonia e da Aeronave Remotamente Pilotada Hermes RQ-900, que permitirá uma vigilância mais eficaz e abrangente da área de operação.

