Músicos de MS estão em turnê nacional com homenagem ao eterno Cazuza

Os nove participantes do Moinho Cultural Sul-Americano, de Corumbá, participam de turnê neste mês com o concerto ” Exagerado”, junto com os integrantes da Nova Orquestra e outros jovens músicos do Programa Vale Música. O concerto é uma homenagem para o notável e eterno Cazuza, ícone das músicas de 1980.

O concerto vai rodar 4 estados levando muita música e ainda homenageando um dos cantores e compositores mais conhecidos do no pais.

O grupo do Moinho Cultural Sul-Americano, estão bem animados com a turnê, falando sobre a ocasião nas redes sociais. “Conhecer lugares, aprender mais sobre estilos musicais, realizar troca de conhecimentos e vivenciar a rotina de uma turnê, fazem nossa instituição vibrar.”

Os grupos começaram as apresentações na última terça-feira (5), no estado do Rio de Janeiro. Amanhã (8) as apresentações serão em Belo Horizonte, e por último no domingo (8), em Belém.

As apresentações estão sendo orquestradas com os hits, como “Ideologia”, “O nosso amor a gente inventa”, “Pro dia nascer feliz”, “Codinome Beija-Flor”, “O Tempo não Para”, “Exagerado”, entre outros vários sucessos.