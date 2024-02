UFMS abre vagas para curso de capacitação em francês em diversos níveis

Entre 26 de fevereiro e 1º de março, estudantes e servidores da UFMS além da comunidade externa podem se inscrever no processo seletivo para capacitação na língua francesa oferecido pela Embaixada Francesa do Brasil, por meio do Serviço de Cooperação e Ação Cultural, e a Universidade, com atuação da Secretaria de Relações Internacionais (Serin) da Agência de Internacionalização e Inovação (Aginova) e Faculdade de Artes, Letras e Comunicação.

A capacitação conta com professores de países francófonos, da área de Linguística. “A língua francesa tem uma importância Internacional já que o francês é um idioma falado em muitos países ao redor do mundo, incluindo França, Canadá, Bélgica, Suíça, em várias nações africanas e incluso em algumas nações asiáticas. É também uma das línguas oficiais da União Europeia, das Nações Unidas, da UNESCO, da Cruz Vermelha Internacional, e de outras organizações importantes”, destaca o professor Loïc Le Morvan.

Serão oferecidos cursos de francês nos níveis básico e intermediário, além do Clube de Conversação – Langage Café, aberto a participação de todos. Os cursos têm duração de 45 horas e as aulas são realizadas duas vezes por semana, presencialmente e em formato remoto. Para o curso de francês intermediário são 30 vagas. Já para o básico a distância são 24 vagas. Para o francês instrumental, Franmobe 1, são 40 vagas. Do Langage Café podem participar até 40 pessoas, os encontros são semanais e tem duração de 1h30, sempre às quintas-feiras, das 18h às 19h30.

As inscrições podem ser feitas no Sigproj, mediante o preenchimento do formulário de inscrição. A comunicação entre os interessados e a Aginova será, exclusivamente, pelo e-mail [email protected].