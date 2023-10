Uniderp realiza Aulão de Redação para o Enem 2023 neste sábado

A Uniderp (Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal) convida os candidatos que realização o Enem 2023, para participar de um aulão de redação na manhã de sábado (28), das 9h às 11h30, na sede Miguel Colto, na Avenida Ceará, nº333, em Campo Grande.

O evento é gratuito e não precisa de inscrição para participar da aula no Auditório do Bloco 3. Lembrando que as provas serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. Acesse também: Custo da cesta básica cai 1,16% na região Centro-Oeste, em setembro

