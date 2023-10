2º Noite do Flahsback promete embalar público neste sábado

O evento irá trazer músicas da discoteca e reviver os velhos tempos.

Neste sábado(28), na Rádio Clube cidade, acontece a 2º Noite do Flashback. O evento quer relembrar e reviver junto ao público numa noite nosltálgica as músicas que embalaram as décadas de 70,80 e 90.

Quem vai tomar conta da setlist de músicas são os Dj JB Viana e Dj Simmu “Os amigos de sempre”. JB, é diretor artístico da rádio Fm Cidade Morena e atua como dj há 36 anos.

Na primeira edição o público compareceu e deu um ótimo retorno. Para esta segunda edição jb viana comenta o que esperar do evento e da música. “Nós vamos tocar a música original da época, do chamado tempo da discoteca. Muitos tem histórias nos bailes, se conheceram, casaram, queremos relembrar esse tempo. Na primeira edição as pessoas foram caracterizadas e espero que essa seja maior que a primeira” destaca.

Para quem ficou interessado, sócios não pagam a entrada e convidados pagam o valor de 20,00. A rádio Clube fica localizada na rua Padre João Crippa, 1.280, Centro.

