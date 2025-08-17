Obras da ponte Internacional sobre o rio Paraguai e o acesso avançam em 70%

As obras da Ponte Internacional sobre o Rio Paraguai, que vai conectar fisicamente o Brasil ao Paraguai, avançam e já atingem mais de 70% de execução. Nesta sexta-feira (15), um sobrevoo registrou o andamento dos trabalhos, que atualmente estão concentrados no “trem de avanço” — estrutura que permitirá a ligação das duas margens no meio do rio. Do lado brasileiro, o equipamento já alcança o primeiro pilar de sustentação.

O empreendimento, orçado em US$ 100 milhões e financiado pela Itaipu Binacional (lado paraguaio), tem previsão de conclusão para 2026. A execução é responsabilidade do Consórcio PYBRA, formado pelas empresas Tecnoedil S/A, Paulitec Construções Ltda e Cidades Ltda, sob a coordenação do engenheiro paraguaio Renê Gomez. A fiscalização é conduzida pelo Ministério de Obras Públicas e Comunicação (MOPC) do Paraguai.

Acesso brasileiro em andamento

Paralelamente, a obra de acesso à ponte pelo lado brasileiro também avança. O trecho, com 13,1 km a partir da BR-267, está a cargo do Consórcio PDC Fronteira, integrado pelas empresas Caiapó Construções, DP Barros Pavimentações e Construção e Paulitec Construções. O projeto, orçado em R$ 472 milhões, é contratado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e financiado com recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento).

A conclusão do acesso ao estribo da ponte está prevista para o fim de 2026. Juntas, as duas obras farão parte do complexo da Rota Bioceânica, corredor logístico que vai ligar o Centro-Oeste brasileiro aos portos chilenos de Mejillones, Antofagasta, Tocopilla e Iquique, reduzindo distâncias e custos de transporte entre a América do Sul e mercados asiáticos.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram