UFMS oferece vagas em Mestrado Profissional de Administração Pública

O período de inscrições no ENA (Exame Nacional de Acesso) ao Mestrado Profiap (Profissional em Administração Pública) oferecido em Rede Nacional termina nesse domingo (18). No total, são 397 vagas distribuídas entre 21 universidades federais que integram a rede, entre elas a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Segundo o coordenador do Mestrado na Esan/UFMS Marcelo Ribeiro Silva, já foram formados mais de 150 mestres em Administração Pública na UFMS, a maioria sendo servidor público.

Marcelo ainda ressalta que os candidatos interessados devem ler atentamente os editais.. “A partir do edital, o candidato terá conhecimento sobre os exames da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Administração (Anpad). A maioria absoluta dos programas utilizam o exame como condição de acesso aos programas de pós-graduação no Brasil. Com o Profiap não seria diferente. Nosso processo seletivo é baseado especificamente no desempenho do candidato no exame da Anpad. Para o edital de ingresso a turma de 2023, serão utilizadas as quatro últimas edições do exame. A nota de corte é de pelo menos 250 pontos”, explica o professor.

“Os mestres formados pelo Profiap serão capacitados para atuar na pesquisa, na docência, e, ainda, para a gestão organizacional pública”, finaliza Marcelo.

Para se inscrever é necessário acessar o portal do ENA e preencher todos os dados solicitados no sistema eletrônico de inscrição. São requisitos básicos para participar do ENA 2023: ter graduação em qualquer curso reconhecido pelo MEC, apresentar a documentação exigida no edital e ter realizado o teste da Anpad. O valor da inscrição é de R$ 200,00.

A UFMS oferece 30 vagas, sendo nove exclusivas para servidores da Instituição.

Mais informações estão disponíveis no portal profiap.org.br ou ppgprofiap.ufms.br. Dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail [email protected]

