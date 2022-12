‘Reforço’ pós-pandemia será mantido nas escolas estaduais em 2023

Foi publicado na edição do DOE-MS (Diário Oficial de Mato Grosso do Sul) desta quarta-feira (14), a Recomposição da Aprendizagem, no currículo escolar do ano letivo de 2023, nas escolas da REE (Rede Estadual de Ensino). O reforço foi proposto pela SED (Secretaria Estadual de Educação) devido problema na aprendizagem dos alunos nos dois últimos anos, devido à pandemia da Covid-19.

O ensino extra já é parte da grade em 2022, ano em que as aulas voltaram a ser presencial. As matérias de português e matemática são as principais a serem reforçadas com as aulas no contra turno escolar.

A publicação diz que a Recomposição da Aprendizagem visa reduzir a defasagem e a apropriação das habilidades essenciais dos anos anteriores.

Caso escola perceba algum aluno com dificuldade de aprendizado, profissionais da própria unidade atuam com ações, como auxiliar um professor, para ajudar na recomposição do aluno.

A matriz curricular para os alunos do Ensino Fundamental e Médio, referente aos 200 dias letivos em 2023, foi publicada no DOE desta quarta-feira.