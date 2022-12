Após dois anos de pandemia, festa de Santa Luzia supera expectativas na Capital

“Superamos todas as nossas expectativas” é a frase dita pelo Padre Cleber Rosa, após o encerramento da 53ª festa de Santa Luzia, que teve em sua abertura no dia 27 de novembro a apresentação do Padre Antônio Maria, em Campo Grande.

Tradicionalmente comemorado no mês de dezembro, nos últimos dois anos, a Paróquia que fica no bairro, Santa Luzia teve de se reinventar e elaborar atividades semi-presenciais e online, por conta da pandeia do coronavírus, mas em 2022 foi o ano de volta maciça do público nas comemorações tanto no salão paroquial quanto na volta da cavalgada e procissão pelas ruas do bairro.

“Recebemos durante as comemorações mais de cinco mil pessoas. Sentíamos falta dessa festa aberta e cheia de calor humano” disse o pároco da igreja.

O evento que começou com a presença do padre Antônio Maria e encerrou com procissão e benção dos olhos, teve muita comida, show de prêmios, além de arrecadar fundos para construção da nova cozinha da Paróquia.

Para o responsável eclesiástico da Paróquia de Santa Luzia, o evento renovou as esperanças de dias melhores e marcou o retorno da presença da comunidade. “Esse é o fundamento de nossa igreja, o de formar comunidades e fortalecer vínculos com nossos irmãos”, avaliou.

Ainda sobre a festa, o padre diz que todas as expectativas da organização foram superadas. “Vimos sorrisos no rosto das pessoas, famílias inteiras reunidas, crianças a vontade e muita festa da parte de quem veio conferir de perto e também da nossa parte como comunidade em ver todos juntos novamente”, finalizou.