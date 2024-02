UFMS inicia calendário de Colação de Grau

A Universidade retoma hoje, o calendário de cerimônias de colação de grau dos mais de 700 formandos dos Câmpus de Aquidauana (CPaq), de Chapadão do Sul, de Coxim, de Naviraí, de Nova Andradina (CPNA), de Paranaíba, do Pantanal e de Ponta Porã (CPPP). O CPNA abre o cronograma de celebrações e as festividades seguem até o dia 1º de março, com a colação dos estudantes do CPaq. Com exceção da primeira cerimônia, que inicia às 19h, todas as demais serão realizadas a partir das 18h, com transmissão ao vivo pelo canal da TV UFMS, às 18h.

O pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, ressalta que a colação de grau é um marco na trajetória de todos, não apenas dos formandos. “A colação de grau é um dos momentos mais importantes da UFMS, pois cada jovem que se forma na instituição realiza um sonho e, a partir de agora, tem a oportunidade de transformar sua vida, a vida de seus familiares e contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. É também a realização do sonho de nós, servidores da UFMS, que buscamos formar profissionais qualificados para transformar o Estado de Mato Grosso do Sul e o Brasil em um lugar melhor para se viver”, afirma.

A diretora do Câmpus de Nova Andradina, Solange Fachin, celebra o início das comemorações e destaca a diversidade de cursos representados. “É uma honra para o CPNA iniciar a maratona de formaturas de 2024, pois a colação de grau é um momento solene no qual a Universidade entrega à sociedade o resultado de anos de nosso trabalho. Teremos graduandos dos cursos de Administração, Ciências Contábeis, Engenharia da Produção e História, os quais levarão o nome da UFMS aos diversos cantos do país, contribuindo de forma diferenciada para a transformação da sociedade e para melhorias na qualidade de vida da humanidade”.

