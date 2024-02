MS Supera: Inscrições adiadas por uma semana devido a problemas no sistema

Os estudantes terão que aguardar mais uma semana para se inscrever no Programa MS Supera, de acordo com uma edição extra do Diário Oficial do Estado divulgada hoje. O prazo, que deveria começar nesta segunda-feira, foi adiado para o dia 12 de fevereiro. Uma instabilidade no sistema foi apontada como motivo para essa mudança, afetando também os cadastros no programa ‘Energia Social: Conta de Luz Zero’, ambos gerenciados pela SEAD (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

A Secretaria informou que a equipe técnica já está trabalhando para resolver a questão e que em breve os serviços serão reestabelecidos. Segundo a nota divulgada, a situação não causará prejuízos aos beneficiários dos programas. O recadastramento para o ‘Energia Social: Conta de Luz Zero’ seguirá até 10 de maio, enquanto as inscrições para o ‘MS Supera’ poderão ser realizadas até 30 de novembro de 2024.

O Programa MS Supera tem como objetivo oferecer bolsas para estudantes de cursos de graduação e educação profissional técnica, tanto presenciais quanto a distância, totalizando 1.300 vagas. O auxílio financeiro, no valor de R$ 1.412,00 por mês, será transferido por Pix, creditado na conta bancária do beneficiário até o dia 5 de cada mês. O prazo máximo para a conclusão do curso é de 12 meses, após os quais o estudante será automaticamente desligado do programa.

Das vagas disponíveis, 1.100 são destinadas a cursos de graduação, enquanto 200 são para cursos de educação profissional técnica de nível médio. Dentre elas, 436 serão reservadas para estudantes indígenas. A lista de estudantes habilitados e classificados será divulgada até o dia 10 de cada mês, priorizando mães solos e pessoas com deficiência em caso de empate.