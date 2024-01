UFMS inicia período de matrícula para aprovados no Vestibular 2024

A partir desta sexta-feira (26), a UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abre o período de matrícula para os candidatos aprovados em 1ª chamada no vestibular 2024. Os interessados terão até 29 de janeiro para efetivar a vaga por meio do portal www.ingresso.ufms.br. A matrícula será realizada online, com o envio de documentos e análise das bancas de verificação e autodeclaração.

O cronograma estabelece que o resultado final com recursos administrativos será divulgado em 1º de fevereiro, enquanto a segunda chamada está prevista para 30 de janeiro. A UFMS ofertou aproximadamente 10 mil vagas em 115 cursos de graduação, com provas aplicadas em dezembro de 2023 em diversas cidades do estado. Os candidatos foram avaliados por meio de redação e questões objetivas abordando diferentes áreas do conhecimento.

A Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura), responsável pela organização do vestibular, registrou que 14,46% dos inscritos na prova escrita não compareceram, enquanto a ausência entre os 4.130 estudantes que optaram pela prova virtual foi de 25,33%.