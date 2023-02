UFMS abre vagas para Sisu na quinta-feira

O Sisu é a porta de entrada para centenas de universidades brasileiras, incluindo as sul-mato-grossenses.A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) oferta 2.100 vagas em 153 cursos.

Ao todo, 4.288 vagas são oferecidas pelo Sisu em universidades públicas de Mato Grosso do Sul.

As inscrições do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) – edição 2023 começarão na próxima quinta-feira (16) e vão até 24 de fevereiro (sexta-feira).

