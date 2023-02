Prefeitura inicia obras de reforma no complexo de saúde Nova Bahia 

Um dos CRSs (Centro Regional de Saúde) mais antigos, que atende a população de toda a região norte de Campo Grande, será reformado. A prefeitura lançou nesta sexta-feira (10) a revitalização dos três prédios do complexo que abriga, a UBS (Unidade de Saúde da Família), o CRS que atende 24h e o Distrito Sanitário que integram o complexo, na Capital.

A expectativa, segundo a prefeitura, é de que as 74 unidades básicas e de saúde da família existentes no Município recebam as melhorias nos próximos dois anos, seguindo um cronograma a ser estabelecido e anunciado pela Sesau. Até o momento, duas unidades já foram revitalizadas: USF Aero Rancho IV e USF Arnaldo Estevão de Figueiredo.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, serão realizados reparos, pintura geral, layout, manutenção, dentre outros serviços nos três locais.

“A nossa missão é assegurar e trazer mais qualidade no atendimento. Somente a unidade básica do Nova Bahia, por exemplo, é responsável pelo atendimento de mais de 11,5 mil pessoas da região. Portanto, milhares de pessoas serão beneficiadas”, destaca.

As revitalizações estão sendo executadas com mão de obra e recursos próprios da secretaria.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Nesta semana, foi iniciada a reforma da UPA Vila Almeida. Os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

Desde 2017, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.