Moradores denunciam lixo depositado em canteiro do Jóquei Clube

Após uma denúncia, a equipe de reportagem do O Estado Online foi até a rua Sol Nascente, esquina com a rua Violeta, região popular do Bairro Jóquei Clube onde moradores reclamam do lixo depositado no canteiro central de uma das principais vias do bairro.

Segundo os moradores, o lixo é proveniente de usuários de drogas que recebem dinheiro de outros moradores para fazer a retirada dos resíduos. Mas os “contratados” acabam jogando o lixo a algumas quadras do bairro, mudando apenas a rua.

Além disso, a grande circulação de usuário de drogas também compromete a segurança da região. O mesmo morador reclama de furto em casas e até das lâmpadas de iluminação pública. Durante a reportagem, um dos entrevistados reconheceu quem teria provavelmente jogado o lixo no local.

O Código de Polícia Administrativa, Lei 2909/92, prevê multa que varia de R$ 2.478,50 a R$ 9.914 para quem faz descarte irregular de lixo.

Com informações do repórter João G. Vilalba