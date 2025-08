UFMS abre inscrições para cursos de idiomas com mais de 800 vagas

Programa oferece aulas presenciais de online; inscrições vão até 11 de agosto e incluem opções gratuitas



A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para os cursos e oficinas do segundo semestre do Programa de Extensão de Ensino de Línguas (Progeli). São mais de 800 vagas distribuídas entre turmas presenciais e online. O prazo para se inscrever termina no dia 11 de agosto, por meio do site do projeto.

O programa é aberto a estudantes, servidores da UFMS e também ao público externo. As aulas abrangem diferentes níveis de conhecimento em idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, guarani, Libras e português para estrangeiros.

A taxa de inscrição varia conforme o curso: o valor padrão é de R$ 450 à vista no boleto ou R$ 470 no cartão. Também há opção de parcelamento. Cursos de Libras e Guarani têm valores reduzidos, e o curso de português como língua de acolhimento será gratuito, com vagas limitadas.

“É gratificante ver o interesse crescente da comunidade por línguas estrangeiras. Aprender outros idiomas amplia o acesso a culturas e conhecimentos diversos, além de trazer benefícios pessoais e profissionais. É emocionante, por exemplo, acompanhar o aprendizado do português por pessoas recém-chegadas ao Brasil, promovendo inclusão e integração”, afirma o coordenador do programa, professor Elton Furlanetto.

Neste semestre, o Progeli também oferece oficinas com temáticas específicas e carga horária mais flexível. Algumas são gratuitas e abertas ao público geral, como as oficinas de conversação em inglês, letramento acadêmico e português para falantes de outras línguas. Também há opções pagas, como italiano intermediário e introdução ao latim.

Uma das novidades é uma oficina de italiano voltada para crianças, faixa etária que normalmente não é atendida pelo programa. Embora gratuita, ela exige a compra de material didático e leitura atenta do edital por parte dos pais ou responsáveis.

Os cursos exigem frequência mínima de 75% e nota igual ou superior a seis para emissão de certificado. O valor arrecadado com as inscrições é utilizado para financiar bolsas de colaboradores e manter as atividades do programa.

