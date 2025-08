Atvos celebra pódios no Sertões 2025 e consolida etanol como combustível de alta performance

Empresa conquista resultados inéditos com sua equipe ‘Atvos Bioracing’ e reforça apoio à sustentabilidade e ao protagonismo feminino na competição

São Paulo, 5 de agosto de 2025 – A Atvos, uma das líderes na transição energética e entre as maiores produtoras de biocombustíveis do Brasil, confirmou o protagonismo do etanol no automobilismo de alta performance ao conquistar diversos pódios no Rally dos Sertões 2025 com sua equipe própria, a Atvos Bioracing. Com quatro carros movidos exclusivamente a etanol, a equipe percorreu os 3.482 km da prova, que atravessou cinco estados brasileiros, mostrando o desempenho e a sustentabilidade do biocombustível no maior rali das Américas.

Ao longo da competição, foram utilizados cerca de 8 mil litros de etanol nos veículos da equipe, reforçando o alto desempenho da solução renovável, que pode reduzir até 90% das emissões de gases de efeito estufa em comparação aos combustíveis fósseis. A Atvos Bioracing destacou-se com os seguintes resultados:

⦁ Categoria Ultimate PRO: Cristiano Rocha e Anderson Geraldi sagraram-se tetracampeões do rali, liderando a prova do começo ao fim.

⦁ Categoria Stock: a família Boff conquistou pódios duplos, com Gabriel Boff e Vitor Hugo Boff em 2º lugar, e Hugo Boff e Fernando Boff em 3º lugar.

⦁ Categoria Ultimate BR: Paulo Pichini e Paulo Simões alcançaram a 5ª colocação.

A Atvos também reforçou seu compromisso com a diversidade ao apoiar a equipe feminina FIA Girls On Track Brasil, que conquistou o 2º lugar na categoria SSV CBA. Composta pela chefe Camila Mattheis, a piloto Raquel Stein e a navegadora Christina Xavier, a equipe contou com 1.500 litros de etanol e apoio técnico para adaptação do motor ao biocombustível.

“Todas essas conquistas refletem a força da nossa equipe ao unir alta performance e o compromisso real com a sustentabilidade. Fornecer quase 10 mil litros de etanol para veículos de rali em condições extremas é a prova concreta do potencial dos biocombustíveis no esporte a motor. Além disso, apoiar o protagonismo feminino no automobilismo, por meio da equipe Girls On Track Brasil, reforça nosso compromisso com a inclusão e a diversidade”, afirma Fábio Rímoli, gerente-executivo de Comunicação Corporativa, Marketing e ESG da Atvos.

A Atvos Bioracing nasceu da parceria de longa data entre Atvos e a Accert Transportes e Logística, consolidada em 2025 como equipe própria. Com quatro carros movidos 100% a etanol, a equipe alia a liderança da Atvos em biocombustíveis à expertise técnica da Accert Competições, promovendo inovação, sustentabilidade e alta performance no maior rali das Américas.

Sobre a Atvos

A Atvos é uma das principais produtoras de biocombustíveis do Brasil, e também produz açúcar VHP e energia elétrica limpa e sustentável por meio da biomassa da cana-de-açúcar. A partir desta matéria-prima, a companhia tem capacidade para produzir cerca de 3,3 bilhões de litros de etanol, que podem movimentar 60 milhões de carros compactos; 750 mil toneladas de açúcar VHP, capaz de adoçar mais milhões de festas de aniversário; além de cogerar aproximadamente 4,2 mil GWh de energia elétrica a partir de biomassa, suficiente para abastecer uma população de mais de 20 milhões de pessoas. Com oito unidades agroindustriais localizadas nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo, emprega mais de 11 mil pessoas e impacta positivamente o desenvolvimento socioeconômico de 23 municípios.

Como um player relevante na geração de energia limpa e renovável, a empresa é uma das principais emissoras nacionais de Créditos de Descarbonização (CBIOs), tendo renovado a certificação do RenovaBio de todas as suas unidades agroindustriais até 2028. Ainda no campo da sustentabilidade, obteve as certificações ISCC EU, ISCC PLUS, ISCC CORSIA e ISCC CORSIA PLUS, que a habilitam a comercializar produtos derivados da cana-de-açúcar, como os biocombustíveis, para a União Europeia, Ásia e países do Sul Global. Esses selos reforçam sua jornada na liderança na transição energética global. Mais informações clique aqui.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.