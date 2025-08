Nova ação no Estado busca reforçar direitos de atendimento a públicos prioritários

Campanha “Informação é Respeito. Prioridade é Direito” será lançada nesta quarta no auditório do Procon





Uma iniciativa conjunta entre o Procon de Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Estadual e a Polícia Rodoviária Federal será lançada nesta quarta-feira (6), com o objetivo de fortalecer o respeito e a garantia de atendimento digno a grupos prioritários e preferenciais em espaços públicos e privados no estado.

A campanha, intitulada “Informação é Respeito. Prioridade é Direito”, será apresentada oficialmente às 9h, no auditório do Procon/MS, localizado na Rua Padre João Crippa, 3115, no bairro São Francisco, em Campo Grande. A ação reúne esforços do Procon/MS, da 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos do Ministério Público de MS e da Comissão Regional de Inclusão da Superintendência da PRF.

A proposta é ampliar o acesso à informação sobre os direitos garantidos a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, autistas e outros grupos legalmente protegidos. Além disso, a articulação pretende estimular a criação de ambientes mais acolhedores e acessíveis em todas as esferas.

Segundo o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, a articulação iniciada pela unidade de orientação e pesquisa da instituição pretende orientar, capacitar e fiscalizar todos os espaços, sejam públicos ou privados, objetivando o tratamento com empatia e dignidade das pessoas com deficiência, idosos, gestantes, lactantes, pessoas com crianças de colo, autistas, entre outros públicos protegidos por lei.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram