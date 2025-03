Polícia Federal apreende mídias em Iguatemi durante operação contra abuso sexual infantojuvenil na internet

Na manhã desta sexta-feira (14/3), foi delfgarada a 1ª fase da Operação Anjos do CONESUL em Naviraí. A ação teve como objetivo cumprir mandado de busca e apreensão com a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet em Iguatemi, cidade localizada a 467km de Campo Grande.

O cumprimento do mandado resultou na apreensão de mídias com conteúdo digital, que serão submetidas a perícia e investigações.

O objetivo é identificar demais envolvidos na rede criminosa de produção e compartilhamento de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente cibernético.

