UFMS abre inscrições do “Quero Ser 2026” com vagas em Letras, Engenharia Civil e outros cursos

Processo seletivo oferece vagas remanescentes do Vestibular, PASSE e Sisu; inscrições seguem até 12 de março

A UFMS (Federal de Mato Grosso do Sul) está com inscrições abertas para o processo seletivo Quero Ser UFMS 2026, que visa preencher vagas remanescentes em cursos de graduação presenciais e a distância para ingresso no ano letivo de 2026.

De acordo com o edital, o processo é destinado ao preenchimento das vagas não ocupadas no Vestibular 2026, PASSE Triênio 2023-2025 e Sisu 2026 . As oportunidades disponíveis e a distribuição por curso constam no Anexo I do documento.

Entre os cursos com vagas abertas estão Letras – Licenciatura em Português e Espanhol e Letras – Licenciatura em Português e Inglês, no câmpus de Aquidauana Administração no campus de Naviraí, além de Gestão de Serviços Jurídicos e Notariais, ofertado na modalidade a distância em polos como Naviraí, Chapadão do Sul, Nova Andradina, Corumbá, Coxim, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no Portal de Ingresso da UFMS, no período de 2 de março, a partir das 12h, até 12 de março.

Podem participar candidatos que tenham realizado o Enem entre 2018 e 2025, o Vestibular UFMS de 2018 a 2026 ou a terceira etapa do PASSE nos triênios previstos em edital. Também é permitida a inscrição de quem concluiu o ensino médio e apresente histórico escolar, mesmo sem participação nesses processos seletivos.

No momento da inscrição, o candidato deve optar por um único curso e escolher a modalidade de concorrência — ampla concorrência ou reserva de vagas . A classificação será feita em ordem decrescente de pontuação, dentro do número de vagas disponíveis para cada curso.

As convocações para matrícula serão publicadas no Portal de Ingresso da UFMS, e o candidato convocado que não efetuar a matrícula no prazo estabelecido perderá o direito à vaga.

O resultado do processo seletivo será válido exclusivamente para ingresso no ano letivo de 2026.

