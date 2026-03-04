Operação investiga envolvimento de adolescente a grupos extremistas em MS

Jovem de 14 anos que participava de grupos com conteúdos que incentivam violência e intolerância na internet foi alvo de ação em Nova Alvorada do Sul

Uma ação realizada em Nova Alvorada do Sul colocou no radar das autoridades a atuação de uma adolescente de 14 anos suspeita de envolvimento com grupos virtuais que difundem conteúdos extremistas pelo país.

A mobilização teve como foco conter possíveis desdobramentos ligados à radicalização online e ao incentivo à violência no ambiente digital. A iniciativa contou com apoio de órgãos especializados no monitoramento de crimes cibernéticos e cooperação internacional.

O caso segue em acompanhamento, com atenção às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Materiais foram recolhidos para análise técnica durante a operação.

