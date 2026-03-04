Operação na fronteira retém ônibus e leva três suspeitos ao hospital suspeitos de ingerirem cápsulas de drogas

Força-tarefa mobiliza equipes em Corumbá e Ladário para reforçar combate ao tráfico, contrabando e transporte clandestino

Uma mobilização realizada na madrugada desta quarta-feira (4), intensificou o cerco contra crimes na região de fronteira de Mato Grosso do Sul. A ação reuniu forças de segurança estaduais, federais e o Exército em uma ofensiva voltada ao combate do tráfico de drogas, contrabando e transporte irregular de passageiros.

Durante as fiscalizações em rodovias e pontos considerados estratégicos, um ônibus foi retido para vistoria detalhada diante de suspeitas relacionadas ao transporte de ilícitos. O veículo passará por inspeção técnica para verificar a existência de compartimentos ocultos.

Ao longo da operação, mercadorias transportadas de forma irregular também foram apreendidas.

Em um dos casos que mais chamou atenção, três pessoas foram encaminhadas ao hospital após surgirem indícios de que teriam ingerido cápsulas com droga para atravessar a fronteira. Após atendimento médico, elas deverão ser apresentadas às autoridades para os procedimentos cabíveis.

A ação faz parte de uma estratégia contínua de fiscalização na faixa de fronteira, considerada rota sensível para crimes transnacionais. Novas operações devem ocorrer periodicamente na região.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.