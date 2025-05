UFMS abre 50 vagas de estágio com bolsa de R$ 787,98

Inscrições vão até segunda-feira, 5 de maio; oportunidades são para 20 horas semanais

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários. O edital nº 42/2025 oferece 50 vagas para atuação em setores administrativos da instituição, com carga horária de 20 horas semanais — 4 horas por dia. A bolsa mensal é de R$ 787,98, mais auxílio-transporte de R$ 10 por dia de estágio presencial.

As oportunidades são para estudantes de graduação da universidade.

A seleção será realizada por análise curricular, considerando o desempenho acadêmico e outros critérios listados no edital. As inscrições devem ser feitas até segunda-feira, 5 de maio, exclusivamente pela internet, por meio do site da Sigproj.

O resultado preliminar da seleção será divulgado no dia 7 de maio, e o resultado final está previsto para o dia 19. Os estagiários selecionados devem iniciar as atividades ainda no primeiro semestre, conforme cronograma da instituição.

