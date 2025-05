Aumento de casos de doenças respiratórias exige cuidados da população

Pneumologista relembra cuidados essenciais para evitar a contaminação

Com a chegada dos meses mais secos e frios do ano, os casos de doenças respiratórias têm aumentado significativamente em Campo Grande. De acordo com o boletim da Sala de Situação de Vírus Respiratórios, divulgado na última terça-feira (29), pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), já foram registradas mais de 1.000 notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) na capital. Entre os vírus identificados, os mais prevalentes são influenza, vírus sincicial respiratório (VSR), rinovírus, Covid-19 e metapneumovírus.

A exposição a ambientes fechados e mal ventilados, variações bruscas de temperatura e baixa umidade do ar contribuem para a circulação desses vírus e o agravamento dos sintomas.

Segundo o pneumologista da Unimed Campo Grande e presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia de Mato Grosso do Sul, Dr. Henrique Ferreira de Brito, é essencial que a população reforce os cuidados já conhecidos. “Nesse período de alta das doenças respiratórias, a população precisa adotar os cuidados já conhecidos, como evitar aglomeração, manter distanciamento de pessoas com sintomas e a higienização frequente das mãos, pessoas sintomáticas devem usar máscara para evitar a contaminação de outras pessoas e manter o calendário de vacinas atualizado”.

O médico destaca ainda a importância de se vacinar contra a gripe. O especialista destaca ainda a importância da vacinação contra a gripe, que este ano está liberada para toda a população, não apenas para os grupos de risco. “Mesmo vacinada, a pessoa ainda pode contrair o vírus, mas a imunização reduz significativamente o risco de agravamento da doença e de complicações que podem levar à internação”, reforça o Dr. Henrique.

