Mega-Sena sorteia R$11 milhões neste sábado; apostas podem ser feitas até 18h no Estado

Prêmio é do concurso 2858 e está acumulado; veja como jogar e onde apostar

A Mega-Sena sorteia neste sábado (03) um prêmio estimado em R$11 milhões. O concurso 2858 será realizado às 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Econômica Federal. Em Mato Grosso do Sul, os apostadores têm até às 18h (horário local) para tentar a sorte.

O prêmio está acumulado porque nenhum apostador acertou as seis dezenas no sorteio anterior, realizado na última terça-feira (29). Agora, quem acertar todos os números sorteados leva para casa a bolada milionária.

Para participar, é possível registrar o jogo em qualquer casa lotérica credenciada, no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo disponível para celulares. A aposta mínima custa R$5 e permite escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Quem quiser aumentar as chances pode selecionar até 20 dezenas — o que eleva consideravelmente o valor da aposta.

Também é possível participar por meio de bolões organizados pelas próprias lotéricas. Cada cota custa a partir de R$6, dependendo da quantidade de números jogados e do número de participantes.

As apostas podem ser feitas até às 19h no horário de Brasília, o que equivale às 18h no horário de Mato Grosso do Sul. Após esse prazo, o sistema é fechado para o processamento dos bilhetes, e os jogos passam a valer apenas para o próximo concurso.

O sorteio será acompanhado por auditoria pública e poderá ser assistido ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais oficiais da instituição.

