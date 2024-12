UFGD divulga resultado preliminar do Vestibular 2025

A UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados) tornou pública na sexta-feira (13), a listagem com o resultado preliminar do vestibular 2025. As provas foram aplicadas no dia 20 de outubro, em Campo Grande, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Três Lagoas.

Os candidatos que desejarem interpor recurso entre segunda (16) e terça (17), por meio da área do candidato, no site oficial da universidade.

Os editais apresentam o resultado preliminar e a classificação preliminar divididos entre ampla concorrência e vagas reservadas. Nos editais também constam as notas da redação, da prova objetiva e do score. A classificação final será informada no resultado final, que está previsto para ser divulgado na quinta (19).

De acordo com o cronograma do vestibular, a convocação para matrícula será feita em 10 de janeiro de 2025, já com a primeira chamada do certame. À época de aplicação das provas, 1,6 mil inscritos não compareceram aos locais de aplicação das provas. Conforme a assessoria de imprensa da universidade, a abstenção representou 19,59% dos 8,1 mil estudantes que se inscreveram.

O tema da redação foi apresentado à imprensa durante a primeira hora de aplicação: “Efeitos que as mudanças climáticas podem ter a longo prazo para a humanidade”. Em até 30 linhas, os estudantes deveriam apresentar propostas sobre a saúde humana, insegurança alimentar, desequilíbrio ambiental, extinção de espécies e outras características causadas pelo aquecimento global, como o efeito estufa e os incêndios florestais que assolaram o Pantanal.

Já a prova objetiva trouxe 60 questões nas áreas de “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias”, “Ciências Humanas e suas Tecnologias”, “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” e “Matemática e suas Tecnologias”.

