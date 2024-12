Carreta carregada de serragem tomba na BR-163 em Rio Brilhante

Na manhã deste sábado (14), uma carreta carregada com serragem de madeira tombou na BR-163, em Rio Brilhante, após um acidente ocorrido em uma rotatória de acesso à cidade. A pista estava molhada devido à chuva que atingiu a região, o que pode ter contribuído para o incidente.

A carga de serragem se espalhou pela rodovia, causando transtornos no tráfego local. A CCR MS-Via, empresa responsável pela administração da rodovia, foi acionada e compareceu ao local para realizar os atendimentos necessários.

De acordo com informações do site Mídia Max, não há registros de vítimas no acidente. As causas do tombamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.

