Domingão será de sol e variação de nebulosidade em MS

O domingo (15) será de avanço da frente fria em Mato Grosso do Sul. A previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade, principalmente nas regiões sul, sudeste e sudoeste do estado. Nas outras regiões do Estado há probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada.

Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Além disso, podem ocorrer acumulados significativos de chuvas, podendo ultrapassar os 30 mm/24h.

Em Campo Grande a variação será entre 22°C (mínima) e 30°C (máxima). Já em Corumbá fica entre 25°C e 31°C. Na cidade de Três Lagoas a mínima será de 23°C e máxima 29°C. Para Dourados a máxima fica em 32°C e a mínima de 20°C.